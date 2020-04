Coronavirus, nuovi contagi nel Vallo di Diano

Aumenta il numero dei contagi nel Vallo di Diano, dove torna a crescere il numero dei tamponi positivi dopo gli esami eseguiti oggi tra gli ospedali di Salerno ed Eboli. Nuovi casi si segnalano a Sala Consilina Padula e Polla. Nella città della Certosa si registra il maggior numero di casi, 3. Un paziente positivo negli altri 2 comuni ma, in realtà, si tratta di soggetti già positivi e conteggiati come tali per i quali è arrivata la conferma del contagio.

Negativo il tampone su Mario Priore, l’anziano deceduto nella sua abitazione di Polla domenica mattina e considerato inizialmente sospetto caso di Covid.