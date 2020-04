Castellabate e Polla: si esce solo con mascherine e guanti

Dopo Sapri, Vibonati, Santa Marina e Camerota, altri comuni hanno disposto specifiche prescrizioni per chi esce di casa in questa fase di emergenza coronavirus. Tutti dovranno utilizzare mascherine e guanti.

Castellabate: l’ordinanza

Nel caso del Comune di Castellabate l’obbligo riguarda tutti i cittadini che dovranno utilizzare mascherine e guanti monouso ogni qualvolta si lascino il proprio luogo di residenza a piedi o in auto. Ma non solo: in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta è fatto divieto di allontanarsi dalla propria dimora se non per comprovate esigenze di estrema necessità.

Inoltre, onde evitare assembramenti, il Sindaco ha disposto la chiusura di tutti i supermercati e delle altre attività commerciali nei giorni festivi del 12 e 13 aprile 2020, per l’intera giornata, fatta salva la specifica disciplina prevista per le farmacie.

Polla: l’ordinanza

Nel caso di Polla, invece, “al fine di contrastare l’ulteriore diffusione del coronavirus COVID-19 sul territorio comunale”, il sindaco Rocco Giuliano ha disposto l’obbligo a tutti i soggetti che circolino fuori della propria abitazione di indossare mascherine (in distribuzione anche presso gli stessi esercizi commerciali), nonché di procedere frequentemente alla disinfezione delle mani. Tutti gli esercenti di attività commerciali, inoltre, sono tenuti ad

indossare oltre alla mascherina anche guanti, che pure andranno frequentemente igienizzati. E ancora il sindaco ha disposto che tutti i soggetti che presentino sintomi di infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 gradi dovranno rimanere presso la propria abitazione e contattare il proprio medico curante. Limitazioni, infine, sono previste durante la settimana Santa per chi esce a fare la spesa. L’accesso alle attività commerciale dovrà avvenire in base all’iniziale del proprio cognome:

MERCOLEDI 08/04/2020 A-B-C-W-X-Y-Z

GIOVEDI 09/04/2020 D-E-F-T-U-V

VENERDI 10/04/2020 G-H-I-J- K-L-S

SABATO 11/04/2020 M-N-O P-Q-R