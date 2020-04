Monte San Giacomo piange Raffaele Totaro, sindaco per 30 anni

Addio a Raffaele “Fafele” Totaro. Lo piange la comunità di Monte San Giacomo che aveva guidato come sindaco per oltre 30 anni, dal 1963 al 1993. E’ deceduto a 93 anni.

“Te ne sei andato così come hai vissuto: con discrezione, senza protagonismi e vivendo, con la grinta giusta, fino alla fine.

Monte San Giacomo – ha scritto in un post su Facebook Caterina Aluotto che si era candidata con lui alcuni anni fa – ha perso un pezzo di storia, una uomo solerte, serio e onesto, che ha speso tutto il suo sapere e la sua esperienza sempre a favore degli altri e senza mai avvantaggiarsene in prima persona”.

“Mi ha sempre stupito di te la tua mente lucida, propositiva, pronta sempre a nuove conoscenze e nuove sfide, mai ingabbiata in stereotipi e, spesso, nonostante la tua età, con idee giovani, geniali e avanguardiste.

Sono certa che la nostra comunità avrebbe voluto ringraziarti e renderti onore, almeno, nell’ultimo saluto… ma probabilmente, anche questa occasione la vuoi vivere dietro le quinte.

In fondo, le brave persone, i grandi uomini, non muoiono mai: restano vivi per sempre nei ricordi, nelle opere… nella storia. Ciao, Fafele Totaro”, conclude il messaggio.