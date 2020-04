CAPACCIO PAESTUM. Sono negativi i tamponi eseguiti in città su persone entrate in contatto con il medico 28enne risultato positivo al virus. In particolare si tratta dei dipendenti del centro privato Prometeo. Il giovane, asintomatico, è attualmente in isolamento a Roma.

Nei giorni scorsi erano risultati negativi anche i tamponi eseguiti a Pisciotta, sempre su persone entrate in contatto con il medico.