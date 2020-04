Sapri: un progetto per la biblioteca “Biagio Mercadante”

Il Comune di Sapri approva il progetto “aggiornare le risorse: catalogazione nuove acquisizioni”. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Gentile, intende candidare a finanziamento un progetto per la Biblioteca Comunale “Biagio Mercadante” situata in via Flavio Gioia. Nello specifico l’Ente parteciperà all’avviso pubblico regionale per l’accesso ai contributi a sostegno delle biblioteche.

In questo modo l’amministrazione comunale punta a valorizzare e a rendere fruibile a tutti il patrimonio presente nella biblioteca comunale.

Qualora concessi fondi, infatti, Sapri avrà l’opportunità di procedere alla catalogazione del patrimonio librario che verrebbe anche incrementato.