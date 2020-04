Domenica delle palme drammatica nel Vallo di Diano: terza vittima

Ancora una morte nel Vallo di Diano. Si tratta di una donna di Sala Consilina, 85 anni, ricoverata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Era affetta da Covid-19. Colomba Adamo è la terza vittima di oggi nel Vallo di Diano.

Questa mattina era arrivata anche la notizia della morte di Alessandro Mollica: era originario di Napoli viveva da alcuni anni a Polla. È la prima persona deceduta residente a Polla. Sempre in questo comune è morto un altro anziano per sospetto Covid, ma saranno le analisi a chiarirlo.

Sale a 16 il numero delle persone decedute nel Vallo di Diano e Tanagro dopo aver contratto il virus o, come nell’ultimo caso, per circostanze ancora non chiare.