Celle di Bulgheria: uova di Pasqua per i bimbi con l’indennità del sindaco

CELLE DI BULGHERIA. Uova di Pasqua in regalo per tutti i bambini. È questa l’iniziativa di solidarietà messa in pratica dal sindaco Gino Marotta, che rinuncia all’indennità di due mesi e regala circa 250 uova di cioccolato per i suoi piccoli cittadini.



Lo scopo è di alleviare la paura e l’insicurezza di questi giorni tristi a causa del Coronavirus che costringe piccoli e grandi a stare in casa. Allo stesso tempo è anche un modo di stare vicino ai bambini e a tutta la comunità, in occasione proprio delle festività pasquali, regalando un sorriso ai più piccoli.

Le uova saranno distribuite nei prossimi giorni direttamente a domicilio dai volontari della protezione civile.

Il sindaco Marotta in un’intervista rilasciata per il giornale la Repubblica dichiara “Insieme all’uovo di Pasqua faremo distribuire anche dei ramoscelli di ulivo che verranno benedetti dal parroco don Vincenzo Contaldi” continua dicendo “Spero presto di poter riabbracciare di persona tutti i concittadini, ai quali chiedo di resistere, di restare a casa e di pregare.”