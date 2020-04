Caso di coronavirus a Capaccio, anche Pisciotta in apprensione

Anche Pisciotta segue le notizie che giungono da Capaccio Paestum, relativamente al medico 28enne risultato positivo al coronavirus. Quest’ultimo, infatti, aveva svolto il servizio di guardia medica anche in altri comuni del territorio del Cilento e Vallo di Diano, tra cui Pisciotta. Il giovane potrebbe aver effettuato visite sia in sede che a domicilio, pertanto le autorità comunali e le forze dell’ordine sono al lavoro per stabilire eventuali contatti.

Si provvederà anche alla sanificazione dei locali della guardia medica. Si tratta di iniziative a scopo precauzionale, considerato che il medico durante la sua attività era dotato dei necessari dispositivi di protezione. Ad operare la ricostruzione dei contatti anche i carabinieri della locale stazione, agli ordini del maresciallo Di Biasi.

Oltre a Pisciotta il giovane medico aveva operato anche nei comuni di Capaccio Paestum, Roccadaspide e Polla; proprio in quest’ultima località potrebbe essere avvenuto il contagio. Al momento, però, si tratta solo di ipotesi.