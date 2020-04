Camerota: salta anche la Corsa del Mito

La notizia era nell’aria ed a malincuore in giornata l’A.S.D. Tuttinsieme ha comunicato che la XI^ edizione della Corsa del Mito prevista per il giorno 9 maggio 2020 a Marina di Camerota, non potrà svolgersi. Dall’associazione fanno sapere che nonostante un numero considerevole di atleti interessati alla gara e di affezionati che seguono la manifestazione, è stato deciso di annullare l’evento a titolo precauzionale, non avendo certezze di quando questa situazione di emergenza cesserà, con l’unico scopo di tutelare gli oltre mille atleti e le loro famiglie al seguito.

“Le notizie riguardo il COVID-19 delle ultime settimane ci hanno convinto a decidere per l’annullamento della Corsa del Mito 2020 per privilegiare la salute di tutti. L’Associazione ha il dovere di essere prudente e pertanto confida nella comprensione dei nostri amici atleti”, commenta il Presidente Giovanna Attanasio.

“L’undicesima edizione della Corsa del Mito è rinviata al 2021 con l’auspicio che Tutti Insieme ritorneremo a correre felici e spensierati. La nostra operosità prosegue ininterrottamente spinta dal desiderio di essere sempre attiva nella nostra comunità al fianco di chi amministra e lavora per il bene comune”, conclude.