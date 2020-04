Solidarietà ad Ascea: una raccolta fondi per famiglie in difficoltà

Nella giornata di Lunedì 30 marzo ad Ascea è stata istituita la raccolta fondi: “Insieme si può. Aiuti…Amo…Ascea”, avviata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. I fondi raccolti saranno utilizzati per l’acquisto dei generi alimentari in favore delle famiglie stremate dal blocco che impone l’emergenza; oltre che per garantire l’acquisto di dispositivi di protezione individuali per la SAUT 118 di Ascea e per i medici e gli infermieri dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Aiuti essenziali per fronteggiare l’emergenza sanitaria e per garantire la tutela a chi si espone in prima linea.

La solidarietà non smette di farla da padrona nella cittadina di Ascea: per contrastare l’emergenza e per aiutare i cittadini in difficoltà sono nate nei giorni scorsi numerose iniziative, inoltre, tutte le informazioni relative alla raccolta fondi sono facilmente raggiungibili sulla pagina Facebook del Comune di Ascea.