Quali sono le opinioni degli utenti su Bitcoin Code?

Navigando sul sito di Bitcoin Code si può rimanere affascinati dalle promesse di guadagno che provengono da questo software. Si fa riferimento, in effetti, a un algoritmo che sembra in grado di assicurare un tasso di precisione superiore al 99%: una vera manna non solo per i trader professionisti, ma anche per coloro che sono del tutto privi di esperienza ma che desiderano comunque iniziare a negoziare. Bitcoin Code, però, da più parti riceve le accuse di essere un sistema truffaldino. In effetti, sembra molto strano che si riesca a guadagnare con il trading online senza una formazione adeguata.

Come guadagnare con i bitcoin

Guadagnare con il trading di bitcoin e di monete virtuali, insomma, è possibile solo se si è in possesso di una comprovata competenza: il che vuol dire non solo apprendere le fondamenta del settore, ma anche essere disposti ad aggiornarsi in modo costante. Il consiglio degli addetti ai lavori è quello di fare riferimento unicamente a broker che siano in grado di garantire un certo livello di affidabilità, ma soprattutto di studiare e di mettere a punto un metodo personale. Si tratta, cioè, di sviluppare una strategia che non dovrebbe prescindere dall’analisi tecnica e dall’analisi fondamentale.

Come funziona Bitcoin Code

Una volta che ci si è registrati a Bitcoin code, ovviamente fornendo i propri dati, è necessario effettuare un versamento minimo di 250 euro come deposito iniziale. Il denaro viene depositato sul conto di un broker; il problema è che tutti i broker integrati sono illegali nel nostro Paese, dal momento che non sono regolamentati. Il rischio che si corre fornendo informazioni personali è che esse possano essere vendute a terze parti o che siano sfruttate per telemarketing e invio di mail di carattere promozionale.

I video di Bitcoin Code

Navigando in Rete è facile imbattersi in video che parlano di Bitcoin Code, delle sue promesse e delle occasioni di guadagno che ne possono derivare. Tuttavia i filmati in questione vedono la partecipazione di attori, per altro con capacità di recitazione piuttosto discutibili, che affermano di essere riusciti a guadagnare nel giro di poche settimane centinaia di migliaia di euro. Tutti gli attori vengono selezionati per raggiungere un target ben specifico.

L’algoritmo di Bitcoin Code

Il meccanismo di funzionamento di Bitcoin Code si basa, in linea teorica, su un algoritmo che ha la capacità di analizzare i mercati finanziari e di trovare delle occasioni redditizie: in altri termini, a seconda delle variazioni di prezzo del bitcoin il programma promette di produrre profitti elevati. I gestori del software dichiarano che in un solo giorno è possibile guadagnare più di 10mila euro. Tuttavia, basta un rapido e semplice ragionamento per capire che tutto ciò è altamente improbabile. Per guadagnare 10mila euro a partire da un investimento di mille euro, sarebbe necessario un rialzo del 10% nel giro di poche ore. Il che è poco verosimile.

Come approcciarsi al trading online

Le campagne promozionali diffuse da Bitcoin Code sono state in grado di conquistare un successo notevole perché hanno fatto credere ai potenziali investitori che avrebbero potuto guadagnare senza fatica e senza essere costretti a studiare. Chiunque bazzichi questo settore, però, sa bene che questo non può essere vero. Per avere successo nel mondo del trading online è necessario essere consapevoli dei rischi che lo caratterizzano, visto che i prezzi a volte salgono e a volte scendono. Per trovare la strategia più adatta c’è bisogno di impegno e di costanza, doti da cui non si può prescindere se ci si vuole informare e si desidera essere sempre aggiornati sull’universo della finanza.