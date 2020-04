Pollica: l’emergenza Covid non ferma le politiche ambientali

POLLICA. Il coronavirus non ferma la politica ambientalista del Comune. Patria della Dieta Mediterranea, Pollica è anche un centro che fa della cura e del rispetto dell’ambiente un proprio “must”. Tante le iniziative messe in campo negli ultimi anni per tutelare il territorio ed anche in questa fase di emergenza le iniziative in tema ambientale sono una priorità dell’amministrazione guidata da Stefano Pisani.

“Il Coronavirus non ferma la nostra filosofia ambientalista ed ecologica”, fanno sapere da palazzo di città nel presentare la nuova iniziativa che coinvolgerà i cittadini.

Per evitare l’uso di plastica ed anche i prodotti biodegradabili il Comune ha deciso di provvedere a distribuire per ogni punto vendita del territorio delle creative shopper di stoffa. Queste potranno essere consegnate ai cittadini che in questo modo limiteranno l’uso delle classiche buste di plastica.