Dallo Spallanzani appello a De Luca per la riapertura dell’ospedale di Sant’Arsenio

Una lettera al Governatore della Regione Campania, per sollecitare la riapertura dell’ospedale di Sant’Arsenio. La firma è illustre, quella del valdiaense Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani di Roma.

«Il Vallo di Diano può contare sul solo Presidio Ospedaliero “Luigi Curto” di Polla – si legge nella lettera – è necessario un urgente potenziamento dei posti letto, ma soprattutto la creazione di strutture specificamente destinate ai pazienti infetti. Colgo l’occasione per sottoporre alla Sua attenzione la struttura del Presidio Ospedaliero “S.S. Annunziata”di Sant’Arsenio che, adeguatamente potenziata, distante soli 7 km da quello di Polla di cui sopra, potrebbe rivelarsi estremamente utile per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria CoViD-19 per i cittadini del Vallo di Diano e delle zone limitrofe».

«Sfortunatamente ancora troppi falsi profeti sproloquiano dando un falso senso di sicurezza per la rapida fine dell’epidemia, senza dire che è necessario non mollare e prepararsi ad una convivenza con il virus anche una volta che è finita la fase di massima espansione», conclude Ippolito.