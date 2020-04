Coronavirus: 2339 nuovi contagi in Italia. 766 i decessi

Sono 14681 i morti in Italia nella crisi coronavirus. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 766 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. Nel complesso, i positivi sono attualmente 85388 (+2339). In isolamento domiciliare 52579. Sono ricoverate 28741 persone, mentre 4068 sono in terapia intensiva. I guariti sono 19758 (+1480).

I dati sono stati annunciati da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, che ha parlato anche dei termini relativi alla fine dell’emergenza: “Le mie parole di oggi sono state fraintese, non ho parlato di date ed ho detto chiaramente che, come fatto fino ad ora, ogni decisione sarà presa sulla base delle osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico”. Alcuni organi d’informazione hanno parlato di misure restrittive ben oltre il primo maggio, ma Borrelli ha chiarito la sua posizione all’Adnkronos.

“Le misure attualmente in vigore, come annunciato dal Presidente del Consiglio, dureranno fino al 13 aprile poi il Governo valuterà, sulla base dell’evoluzione della situazione come proseguire”, ha concluso.