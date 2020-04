Annullata la CorriVillammare

La pesante scure del Coronavirus si abbatte anche sulla CorriVillammare edizione numero 9. La competizione podistica, valida quale 5^tappa del circuito Fidal “Cilento di Corsa” ed in programma per il prossimo 13 giugno, è stata annullata e rinviata al 2021.

“Nella speranza che al più presto si possa iniziare a lavorare per l’edizione del prossimo anno – fanno sapere gli organizzatori – lo staff organizzatore ringrazia quanti lo hanno sempre sostenuto e continuano a sostenerlo ed è vicino a chi sta soffrendo, ad ogni livello, le conseguenze del Covid-19 ed a coloro i quali lavorano, giorno e notte in ogni campo, per aiutare i malati a vincere questa battaglia”.