Vibonati: minoranza chiede chiarimenti su gestione emergenza

VIBONATI. Al momento non risulta alcun iscritto al gruppo comunale di protezione civile. Da qui l’interrogazione del consigliere comunale di minoranza Anna Ferraiolo. Attraverso una nota indirizzata al sindaco Franco Brusco, la rappresentante del gruppo consiliare Voci Libere, chiede chiarimenti in merito.

Esiste un gruppo di volontariato a Vibonati? Come sono stati individuati i referenti della protezione civile per il Coc? Questi i quesiti proposti.

Attraverso un’ulteriore nota, invece, sempre l’esponente di Voci Libera ha chiesto informazioni anche sui contributi per le famiglie colpite dalla crisi. Anna Ferraiolo, infatti, evidenzia come il bando pubblicato dal comune per la concessione di buoni spesa non indica importi né requisiti per l’accesso. Di qui la richiesta di chiarimenti.