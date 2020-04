Vallo: può riaprire il negozio di sigarette elettroniche

VALLO DELLA LUCANIA. «Finalmente posso riaprire!». Sono dirette e colme di felicità le parole di Vincenzo La Torraca, commerciante di sigarette elettroniche di Vallo della Lucania, che ieri mattina è stato convocato dal comando dei vigili urbani dai quali ha ricevuto il permesso di riaprire la propria attività. Nei giorni scorsi il ragazzo aveva denunciato una situazione che aveva del paradossale (leggi qui). La sua rivendita di sigarette elettroniche e relativo materiale per ricariche, come ad esempio il liquido che viene poi vaporizzato, rientrava in quelle esentate dai divieti governativi, ma i caschi bianchi del centro cilentano si sono ostinati a non concedere il nulla osta.

Il permesso, dopo giorni di silenzio, è finalmente arrivato e ieri Vincenzo La Torraca ha potuto tirar su la saracinesca del suo locale. «La mia non era una battaglia per aprire la mia attività e soltanto finalizzata ad un tornaconto – dice – ma ne facevo una questione di salute per tutti. I miei clienti, non potendo rifornirsi, secondo le direttive de Governo erano autorizzati a spostarsi in altro comune per acquistare le ricariche. Un qualcosa che però portava a eventuali rischi di contagio oltre che a un pericoloso ritorno al fumo di sigarette, normalmente acquistabili presso i tabacchini».

La rivendita ha riaperto i battenti nel pomeriggio di ieri, seguendo orari ridotti e altri provvedimenti e restrizioni ad hoc. «Siamo in un momento particolare e ognuno deve fare la propria parte – aggiunge il giovane – la mia attività rappresenta un servizio al cittadino e come tale offriremo ai clienti guanti e gel igienizzante. I consigli relativi ad altri negozio valgono anche per il mio – spiega e conclude – fare scorta di materiali e ricariche, in modo da limitare al minimo le uscite e gli spostamenti». Il comando dei vigili vallesi è tornato sui suoi passi e ha ritenuto valide le direttive del Monopolio di Stato che permette l’apertura di determinata attività.