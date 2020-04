Il Consigliere Comunale di Vibonati Borrelli dona termoscanner alle forze dell’ordine

“In un momento, così strano, in cui è davvero difficile trovare anche dei semplici dispositivi di protezione individuale ho ritenuto opportuno e doveroso donare 6 termoscanner a tutte le forze dell’ordine che operano nel Golfo di Policastro”. Così il Consigliere comunale di Vibonati, Manuel Borrelli.

“Nella giornata di ieri – dichiara Borrelli – l’azienda per cui lavoro mi ha donato questi strumenti per la misurazione della febbre a distanza e ho ritenuto giusto donarli alle forze dell’ordine che lavorano da oltre un mese e senza sosta sul territorio per tutelare la pubblica incolumità e per monitorare gli accessi.”

“Nei giorni scorsi – continua Borrelli – ho donato circa 150 mascherine ai cittadini di Vibonati e agli oss del reparto di ortopedia del nosocomio di Sapri e ai dipendenti delle pulizie. Da domani i Carabinieri di Sapri, di Vibonati, la Gdf, la polizia stradale di Sapri e i Vigili Urbani di Vibonati potranno utilizzare questo utile strumento di prevenzione”.