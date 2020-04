Nuovo contagio in Cilento: è un’infermiera dell’ospedale di Vallo

E’ un’infermiera di 48 anni, originaria di San Mauro La Bruca ma residente a Vallo della Lucania, la nuova contagiata del Cilento. La donna lavora presso l’ospedale “San Luca” dove è stata ricoverata nel reparto Covid, sito al secondo piano della struttura. Questo è il primo contagio registrato presso il presidio sanitario cilentano; nei giorni scorsi, infatti, un’altra infermiera risultò prima positiva e poi negativa ad un successivo tampone. Probabile si sia trattato di un errore sul primo tampone.

All’ospedale “San Luca” si provvederà ora ad effettuare i test su tutti i sanitari entrati in contatto con la 48enne.

Per fortuna il presidio vallese può contare su test rapidi che in poche decine di minuti saranno in grado di confermare l’eventuale contagio.