L’ospedale di Agropoli pronto entro la prossima settimana

“L’ospedale di Agropoli è pronto. Sono stato anche ieri lì per un sopralluogo ed entro la prossima settimana potrà essere operativo”. Lo ha detto il sindaco di Agropoli Adamo Coppola. “La struttura funziona bene. Manteniamo il pronto soccorso e il reparto di medicina generale. Tutto il secondo piano, invece, è stato allestito per il Covid – ha spiegato – Tutti i percorsi sono indipendenti e quindi non si intralciano. Questo ci garantisce la massima sicurezza per i pazienti e gli operatori sanitari”.

I primi posti letto ad entrare in funzione saranno gli otto di rianimazione a pressione negativa. Le stanze sono state allestite con delle porte a vetro e dei dispositivi di risucchio dell’aria in modo che questa non esca fuori aumentando il rischio di contagi. “Un sistema che hanno pochi ospedali” dice il primo cittadino.

L’investimento che Regione e azienda sanitaria hanno fatto per l’ospedale di Agropoli è dunque importante e lascia ben sperare anche per il futuro. Negli ultimi giorni l’Asl ha anche provveduto ad acquistare nuove attrezzature elettromedicali ed altre strumentazioni per circa 65mila euro che si aggiungono ad altri 158mila già investiti.