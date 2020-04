Emergenza covid: Asl attiva Spazio di Consultazione ed Orientamento

LA UOSD Promozione della Salute dell’Asl Salerno istituisce uno Spazio di consultazione ed orientamento per supportare docenti e genitori in questo periodo di isolamento forzato imposto dall’emergenza Covid-19.

Tale servizio si propone di fornire un adeguato strumento di sostegno per controllare tensioni, stress e ansie che possono essere generate dall’isolamento e/o dalla coabitazione coatta, e che producono effetti psicologici anche sullo svolgimento di lezioni e interrogazioni on line.

Il gruppo di esperti individuati dalla dott.ssa Rosa Zampetti, direttore della struttura per la Promozione della Salute nelle scuole, avrà il compito di supportare insegnanti e genitori di alunni degli istituti di ogni ordine e grado, facendoli sentire meno soli nel loro quotidiano compito di educatori-formatori, e di sostenere i loro figli-discenti, fornendo le indicazioni per un percorso scolastico salutare sia a livello emotivo che cognitivo.

Problematiche che si sovrappongono al già faticoso periodo di limitazioni che si sta vivendo, che produce anche perdita di certezze e di punti di riferimento.

Il servizio sarà disponibile per tutta la durata dell’emergenza.

Gli esperti dell’Asl Salerno potranno essere contattati tramite e-mail e\o utenza telefonica.

Gli specialisti, i loro contatti e l’ambito territoriale di competenza sono pubblicati sulla home page de sito www.Aslsalerno.it –sezione notizie- e sulla pagina aziendale facebook Asl Salerno.