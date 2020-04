Dalla CM Bussento Lambro e Mingardo 50mila euro per gli ospedali di Vallo e Sapri

La Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, presieduta dall’avvocato Vincenzo Speranza, investe 50 mila euro in favore degli ospedali di Vallo della Lucania e Sapri per acquistare ventilatori polmonari, ecografi e maceratori per la sterilizzazione delle attrezzature sanitarie.

“In questa ottica, tralasciando azioni decorative e folcloristiche, abbiamo posto in essere come G.E. della Comunità Montana, di destinare risorse per gli ospedali di Vallo e Sapri – spiega il presidente dell’Ente – di intesa con i direttori sanitari dei due presidi ospedalieri acquisteremo un respiratore polmonare, compatibilmente con i tempi di consegna, e dei macchinari per la sterilizzazione delle attrezzature respiratorie dei reparti di terapia intensiva / e rianimazione”.

“Dobbiamo essere fieri ed orgogliosi di queste iniziative perché potenziamo delle strutture sanitarie pubbliche, rilanciando il tema della sanità pubblica; perché creiamo un rapporto fra due presidi ospedalieri fondamentali per il nostro territorio; mettiamo in piedi un potenziamento permanente di quei reparti”, conclude Speranza.