Coronavirus: un decesso ma nessun nuovo contagio in Cilento e Diano

Il tanto atteso picco di questa pandemia di coronavirus è stato raggiunto. Lo dicono gli esperti. Adesso si guarda al futuro con maggiore speranza ma al contempo le autorità invitano a non abbassare la guardia. Per quanto riguarda la Campania, la terza settimana di aprile è la data fissata per l’auspicabile azzeramento dei nuovi casi. Nel Cilento e Vallo di Diano ci sono già dei buoni segnali rispetto ai giorni scorsi.

I bollettini di ieri non hanno segnalato nuovi casi. C’è però l’ennesimo decesso, il decimo. Si tratta di una anziana, tra quelle ospiti della casa di cura Juventus. Al momento il Comune con più contagi nel Vallo di Diano è Sala Consilina (69); a seguire Caggiano (10), Sassano (7), Sant’Arsenio (5), Auletta, Polla e Teggiano (4), Atena Lucana (3), Montesano (2), Buonabitacolo e Padula (1). 10 i morti ed un guarito.

Anche nel Cilento nessun nuovo caso, sebbene si attenda l’esito di ulteriori tamponi. Il numero di contagi, quindi, è il seguente: 12 ad Agropoli (dove si aggiunge 2 decessi e 1 guarigione), 4 a Vallo della Lucania, 2 a Sessa Cilento, 1 a Serramezzana, Casal Velino e Laurino. Guarita la paziente di Montano Antilia. Si attende l’esito di ulteriori tamponi a Casal Velino e Laurino.

Nel comprensorio alburnino sono sempre due i pazienti affetti da Covid19: dei coniugi di Sicignano degli Alburni.