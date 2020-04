Anche ad Altavilla arriva la Spesa Sospesa

La Spesa Sospesa è un’iniziativa nata a coinvolgere tutta la cittadinanza a favore delle fasce più deboli della popolazione o di chi al momento non ha la possibilità di acquistare beni di prima necessità, a causa del fermo delle proprie attività, per il brutto momento che attraversa la nostra nazione. Diverse le comunità che hanno promosso questa iniziativa.

Ad Altavilla Silentina l’idea è nata da un’idea di Gerardovitomaria Mazza, cittadino altavillese sempre vicino ai problemi che attanagliano il territorio, in accordo con la Croce Rossa Italiana e con il supporto del comune di Altavilla Silentina nelle figure di Katia Taurone e Francesco Cembalo e con il sostegno di Niko Peduto, e ha trovato l’appoggio e il sostegno da parte di tanti commercianti che operano sul territorio al fine di dare risalto e forza all’obiettivo comune. Grazie alla disponibilità dei punti vendita:

CERRELLI

– OASI DELLA FRUTTA

– TOP MARKET

– VICTORIA FRUTTA

– MONDO NATURA SNC



ALTAVILLA PAESE

– DIDA SNC

-CONAD DI FABIOLA NIGRO



BORGO CARILLIA

– MINIMARKET PAGO POCO

– LA ROSA DEL BUONGUSTO



CERROCUPO

– SUPERMERCATO PEDUTO UMBERTO

(La Lista è inaggiornamento)

i cittadini potranno donare beni di prima necessità quali pasta, riso, salsa, legumi, latte, olio, tonno, carne in scatola, articoli per l’infanzia, zucchero, sale, farina, biscotti, prodotti per la casa o per l’igiene personale .

Per i cittadini bisognosi basterà contattare la Croce rossa italiana di Altavilla al numero 348/3736212 .

La locandina è stata realizzata dalla Tipografia Vitolo