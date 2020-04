Agropoli: scongiurato lo stop dell’ambulanza rianimativa

AGROPOLI. “Mi hanno confermato che il problema è stato risolto. Si tratta sempre di una situazione di emergenza, ma ci auguriamo ci sia presto una soluzione definitiva per il lungo periodo”. A dirlo il sindaco di Agropoli Adamo Coppola in merito alla questione dell’ambulanza rianimativa. Ieri il primo cittadino aveva lanciato l’allarme per la soppressione del servizio a partire proprio da oggi (leggi qui).

Ciò perché l’associazione che si occupava dell’assistenza aveva difficoltà a rientrare nei costi alle condizioni economiche del contratto, considerate anche le richieste degli anestesisti in questo periodo richiamati negli ospedali.

L’azienda sanitaria, però, dopo le sollecitazioni è intervenuta per assicurare, almeno in questa fase di emergenza, la continuità del servizio. Da palazzo di città, però, chiedono ora soluzioni definitive per evitare il ripetersi del problema.