Sapri: l’emergenza sanitaria ricompatta la politica

Schermaglie politiche messe da parte, per ora. SapriDemocratica è pronta a collaborare con l’amministrazione comunale per superare questa fase di emergenza. Il gruppo consiliare ha inviato una nota a palazzo di città, a sindaco, consiglio e giunta, per sottolineare la necessità di agire insieme per superare una “sfida epocale”.

“Non è certo questo il momento delle divisioni e delle distinzioni, ma quello in cui Consiglieri Comunali, Sindaco e Giunta devono agire in unità per consentire alla nostra Comunità di resistere e rialzarsi – scrivono i consiglieri Giuseppe Del Medico, Lucia Pepice, Pamela Marino e Tommaso Lando – Con questo spirito di sincera collaborazione chiediamo che sia convocata, nelle forme della teleconferenza recentemente autorizzate con decreto legge, una conferenza dei Capigruppo consiliare che delinei un piano di lavoro finalizzato ad individuare un pacchetto di misure di sostegno volte a fronteggiare la difficile situazione economica derivante dall’emergenza sanitaria in corso da portare all’approvazione del Consiglio comunale”.

“Riteniamo che possa essere utile e necessario l’attivazione di un tavolo di crisi permanente, presieduto dal Sindaco, che comprenda i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione, le parti sociali e le principali organizzazioni di categoria per seguire gli aspetti economici della crisi in atto ed individuare le azioni a tutela del tessuto economico, soprattutto quello commerciale e turistico, pena il rischio di chiusura per tante attività – aggiungono da Sapri Democratica – La sfida che abbiamo di fronte è epocale, richiede una dimostrazione di responsabilità collettiva, con la necessaria fiducia e lottando uniti, riusciremo ad affrontare con successo questo momento difficilissimo”.