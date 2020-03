Emergenza coronavirus: comuni del Cilento distribuiscono mascherine

Si incrementa ulteriormente il numero di comuni che hanno deciso di distribuire alla popolazione delle mascherine protettive. Introvabili nelle attività commerciali, le amministrazioni comunali si sono adoperate per acquistarle e consegnarle ai cittadini. Questa mattina la consegna ad Ogliastro Cilento. La distribuzione gratuita, porta a porta, è avvenuta grazie alla popolazione civile. Il Comune ha acquistato duemila mascherine.

Nel Comune di Orria, invece, a partire da mercoledì 1 aprile, sarà attivato un servizio porta a porta per la distribuzione. Oltre alle mascherine chirurgiche saranno consegnati anche pacchi alimentari. In questa prima fase, il numero di mascherine assegnate a nucleo familiare sarà indicativamente pari a 1 o 2, in modo da dare la possibilità ad almeno un paio di componenti per famiglie di uscire di casa per i motivi strettamente necessari previsti dalla normativa vigente. Nelle prossime settimane, appena saranno disponibili nuove forniture, si cercherà di dotare tutta la popolazione del dispositivo di protezione individuale.

A Magliano Vetere sono circa 600 le mascherine per l’intera popolazione acquistate dall’Ente. Il Comune di Bellosguardo, invece, ha raggiunto un accordo con il Comune di Pollica per l’acquisto di 1000 mascherine da distribuire alla popolazione locale.

Anche il Comune di Roccadaspide ha deliberato l’acquisto dei dispositivi individuali di protezione che saranno distribuiti ai nuclei familiari presenti sul territorio. La decisione di acquistare le mascherine è stata presa a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica, con il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale.

A queste amministrazioni se ne aggiungono altre che nei giorni scorsi hanno già provveduto alla consegna di dispositivi di protezione. Altre lo faranno nei prossimi giorni.