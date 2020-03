Coronavirus: prelievi a domicilio gratis nei comuni del Golfo di Policastro

Il Laboratorio di Analisi del dott. Giffoni di Policastro Bussentino, in questo momento di grave difficoltà sanitaria a causa dell’epidemia Coronavirus e con la chiusura al pubblico del laboratorio dell’Ospedale di Sapri, ha messo a disposizione gratuitamente la propria struttura e il personale sanitario per fornire, in tutti i comuni del Golfo di Policastro, il servizio di prelievo a domicilio.

Inoltre, per favorire una corretta informazione in ambito sanitario, attiverà la rubrica social “Emergenza coronavirus: parola all’esperto”, con approfondimenti su temi di grande interesse per la salute e prevenzione dei pazienti a cura di esperti e specialisti.



Relativamente alla richiesta del prelievo a domicilio, questa deve essere(MMG), tramite impegnativa o autorizzazione telefonica. Il medico, inoltre, dovrà fornire al Laboratorio informazioni sullo stato di salute del paziente soprattutto in merito ai sintomi dell’infezione da Covid-19.

Il servizio sarà eseguito dagli operatori sanitari del Laboratorio di Analisi del dott. Giffoni con tutte le dovute precauzioni previste dalla legge maggio 2003 punto 4 del Ministero della Salute per la sicurezza del trasporto di materiale infettivo e campioni diagnostici nonchè nel pieno rispetto delle ultime disposizioni ministeriali e regionali.

È possibile richiedere il servizio di prelievo a domicilio ai numeri: 0974 984332 – 0974 984423 – 346 1316376