Buccino Volcei: il club invita la cittadinanza a non uscire di casa

BUCCINO (Sa)– Continuano a susseguirsi, in questi giorni, gli inviti, diretti alla popolazione, a rimanere il più possibile all’interno delle nostre abitazioni. L’invito a non uscire, che tende a voler sensibilizzare tutti, arriva, ormai, in ogni direzione. Sono tanti gli appelli lanciati anche dal mondo dello sport, sia a livello nazionale che regionale. Un’esortazione, in tal senso, arriva anche da Buccino e dalla sua formazione di calcio, che milita nel girone B d’Eccellenza regionale. Il Buccino Volcei, infatti, dopo l’ottimo torneo di Promozione dello scorso anno si ritrova ad inseguire la zona play-off in questa stagione. La società rossonera, cara al presidente Gaetano Del Chierico, ha infatti pubblicato, nei giorni scorsi, infatti, in rete un bel messaggio alla comunità volceiana. Il post è visibile sulla pagina Facebook dello stesso team volceiano.

Buccino Volcei: il post della società

In un momento delicato per l’Italia, anche la Buccino Volcei, club salernitano militante nel campionato d’Eccellenza, ha deciso di dare il proprio contributo social per la campagna #iorestoacasa.

L’iniziativa

Ogni tesserato della società rossonera, in questi giorni, effettuerà, dalla propria abitazione, una foto con la tuta da passeggio, per invitare la cittadinanza a rimanere a casa. Piccola chicca, tutti saranno raffigurati quasi a simulare un grande abbraccio collettivo. Un primo step in vista della fine di un’emergenza che tenendo con il fiato sospeso il mondo intero Poi, ambienti vicini alla società, fanno sapere di riproporre l’abbraccio collettivo al ritorno in campo, coinvolgendo anche i club avversari.

La foto dei calciatori: #iorestoacasa

Sempre nel post si trova poi la foto di calciatori e tesserati della formazione rossonera che, dall’interno delle loro abitazioni, inviano il loro messaggio.