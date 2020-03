Agropoli: la frazione Moio si mobilita per i bisognosi

Si moltiplicano le iniziative di solidarietà sul territorio. Il Comitato Moio di Agropoli, guidato da Annarita Spira, in accordo con la Parrocchia di Sant’Antonio e il Parroco Don Carlo Pisani e grazie alla disponibilità di alcuni commercianti, è sceso in campo per i più deboli. I titolari del Supermercato Moio, Macelleria Eredi Margiotta, Ortofrutta Nonno Ciccio, hanno deciso di donare ogni settimana dei beni di prima necessità alle famiglie bisognose.

La Parafarmacia d.ssa Spinelli e il Tabacchi Riv. 20 di piazza Moio, invece, hanno posizionato dei salvadanai per raccogliere dei fondi nelle loro attività. Il sarà devoluto alla Parrocchia di Sant’Antonio che provvederà ad acquistare i generi di necessità per i bisognosi.

“Ancora una volta il Comitato Moio è vicino alle esigenze dei propri cittadini, dimostriamo nei fatti di essere una grande famiglia e non potevamo non raccogliere il grido di allarme del nostro amato Parroco Don Carlo Pisani che da sempre ci incoraggia a fare del bene”. Queste le parole della Presidente Annarita Spira.