Ad Ispani nasce un gruppo di Protezione Civile

ISPANI. “Vista la grave emergenza causata dalla diffusione del virus che sta stravolgendo il nostro modo di vivere è stato doveroso preoccuparsi di quelle persone che subiscono di più il peso delle necessarie misure di sicurezza attualmente in vigore”. Da questa premessa nasce una Sezione di Protezione Civile nel comune di Ispani.

“Il territorio comunale ne era fino a questo momento sprovvisto, e mai come ora si avverte la necessità di garantire alle persone i servizi essenziali – spiega il presidente della neonata associazione Manuel Giudice – Il Comune di Ispani oltre alle limitazioni subisce ulteriori disagi dovuti all’assenza di negozi alimentari o farmacie sia nel capoluogo che nella frazione di San Cristoforo. Inoltre, la maggior parte della popolazione è prevalentemente anziana e quindi più soggetta ai rischi di complicazioni a seguito di eventuali infezioni”.

Questi sono i motivi che hanno portato un gruppo di giovani a chiedersi: “Cosa possiamo fare per dare una mano?”. La Protezione civile è stata la logica risposta. “Voglio ringraziare i volontari che hanno permesso l’inizio di questo progetto e a cui va un augurio di buon lavoro. Un grazie al presidente della Protezione Civile – Gruppo Lucano per la costante guida. Invito tutti i cittadini che volessero unirsi a noi in questa nuova avventura a non esitare a contattarci per informazioni, richieste o nuove iscrizioni”, conclude Giudice.