Coronavirus: in Cilento e Diano un nuovo caso ed un decesso

La giornata di ieri, domenica 29 marzo, si è conclusa con un solo nuovo contagio nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano. Si tratta di una donna di Atena Lucana, Michela Di Giore, che ha voluto pubblicamente rendere noto il suo nome e la sua positività chiarendo che “ero già in quarantena dal 14 marzo e non ho avuto contagi con nessuno”.

Al momento la situazione nel Vallo di Diano è di 109 contagi: 69 a Sala Consilina con 3 deceduti e 1 guarito, 10 a Caggiano (1 decesso), 6 a Sassano, 5 a Sant’Arsenio, 4 ad Auletta, Polla e Teggiano (in quest’ultimo caso 2 decessi), 3 ad Atena Lucana, 2 a Montesano sulla Marcellana (1 decesso), 1 a Buonabitacolo e Padula.

Nel Cilento nessun nuovo caso ma la città di Agropoli piange la seconda vittima del coronavirus. Si tratta di Toni Agresta, 55 anni, dipendente della Corte d’Appello di Salerno. In città 14 i casi di contagio con 2 decessi. 4 a Vallo della Lucania, 2 a Sessa Cilento, 1 a Serramezzana, Laurino e Casal Velino. La buona notizie è l’assenza di nuovi tamponi positivi all’ospedale di Vallo della Lucania dove nei giorni scorsi era risultata positiva una infermiera. Oltre 20 i test eseguiti nelle ultime 24 ore, tutti negativi.

Nessun nuovo contagio anche negli Alburni: fermi a 2 i casi, si tratta di coniugi residenti a Sicignano degli Alburni.