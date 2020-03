Corleto Monforte: sindaco sottoposto a tampone. E’ negativo

CORLETO MONFORTE. Tampone negativo per il sindaco Antonio Sicilia. “Alla notizia della positività di mio figlio ricevuta in serata dello scorso giovedì 26 marzo, ho avuto il sentore e non solo di essere stato accusato di atto di irresponsabilità per non essermi isolato da tutti” dichiara il primo cittadino corletano che per rassicurare la popolazione ha deciso di sottoporsi al tampone per il coronavirus risultando poi negativo.

Il figlio del sindaco era rientrato presso il domicilio a Bellizzi da Bergamo. La positività del giovane era uscita sui giornali come “nuovo positivo a Corleto Monforte”, avendo quest’ultimo residenza nel paese alburnino.

Tale notizia aveva generato il panico in paese. Sicilia spiega di aver adottato tutte le dovute precauzioni per non mettere in pericolo la propria famiglia e la comunità di Corleto dove ha operato senza aver mai interrotto l’attività amministrativa presso la casa Comunale. L’esito del tampone negativo da sollievo alla comunità.