Vallo, nessun nuovo contagio tra gli infermieri

Nessun nuovo contagio tra gli infermieri in servizio presso il pronto soccorso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. E quanto è emerso in mattinata in seguito ai tamponi che sono stati eseguiti sul personale nella giornata di ieri. Tutti hanno dato esito negativo. I test si erano resi necessari dopo la positività di una infermiera originaria di Cuccaro Vetere e residente a Vallo della Lucania.

Ciò aveva messo in apprensione il personale sanitario. Per fortuna al momento sono esclusi ulteriori contagi. Si attendono ora altri tamponi su medici e infermieri dei vari reparti.

I sindacati avevano chiesto il tampone su tutto il personale. Ad oggi alcuni medici ed altri infermieri sono stati messi in quarantena dai sindaci dei comuni dove risiedono. Ciò ha creato non pochi problemi di personale presso il San Luca.