Il seminario di Massa a disposizione del personale del San Luca

Il Vescovo Ciro Miniero ha disposto che, a seguito dell’evolversi della situazione dell’emergenza sanitaria, il seminario di Massa di Vallo della Lucania sia messo a disposizione dell’Ospedale di Vallo per il riposo del personale sanitario. A tal proposito ha inviato una lettera al Dott. Adriano De Vita, Direttore Sanitario dell’Ospedale, e per conoscenza ad Antonio Aloia, Sindaco di Vallo della Lucania, per predisporre quanto necessario per l’utilizzo della struttura.



Nei giorni scorsi quale segno di partecipazione all’azione degli operatori sanitari, è stato consegnato da parte della Diocesi, all’Ospedale di Vallo della Lucania un Defibrillatore modello Reanibex Serie 800.

“Un segno concreto per sostenere il nostro Ospedale “San Luca” che, in prima linea, sta operando in questo momento difficile. A tutti gli operatori sanitari il Vescovo non fa mancare la sua vicinanza con la preghiera e con la sua benedizione”, fanno sapere dalla diocesi.