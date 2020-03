Distanti ma uniti: il video messaggio della Turris Certosa

La grave crisi, che ha coinvolto ormai tutto il Pianeta, legata all’ermergenza Coronavirus ha fermato da tempo l’attività sportiva, sia a livello nazionale che regionale. In questo periodo di sospensione delle attività si è fatto spazio lo slogan “Distanti ma uniti”. Tante le squadre e i calciatori che hanno postato un breve video in cui si allenano o palleggiano, come è successo per i ragazzi della Turris Certosa.

Distanti ma uniti: il video della Turris Certosa

La testa è sempre la. Al calcio.Al pallone.E noi vogliamo farvi vedere che siamo una squadra unita e piena di talento 🤣🤣🤣Torneremo,statene certi.⚽️❤ Publiée par Turris Certosa sur Mercredi 25 mars 2020

La squadra salernitana di Padula, ha montato, cosi nella speranza di tornare prontamente in campo, un simpatico contributo dove diversi calciatori si passano, simbolicamente, il pallone. La Turris Certosa, inserita nel gruppo I di Seconda Categoria, ha postato questo video sulla propria pagina Facebook, nei giorni passati.