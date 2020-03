A Gioi, Moio della Civitella e Serre in arrivo mascherine per la popolazione

A Gioi Cilento è stata l’associazione Vivi Gioi a commissionare una partita di mascherine da donare alla popolazione locale che saranno disponibili a metà della settimana prossima. “Data la volontà di garantire una mascherina a quante più persone possibili, in questo primo momento ne saranno donate in numero massimo di 2 per nucleo familiare. Saranno consegnate, nel rispetto delle norme, presso le vostre abitazioni”, scrive l’associazione sulla propria pagina Facebook.

A Moio della Civitella, invece, da ieri è iniziata la distribuzione di mascherine prodotte dagli artigiani locali. “A tal proposito, ringrazio di vero cuore Angelo Arena(Arredo Tenda), che senza nessuna esitazione ha dato piena disponibilità, e Rossella Puglia, che spontaneamente ha contribuito a tale iniziativa – sottolinea il primo cittadino Enrico Gnarra – Dopo essere state sanificate, le mascherine verranno distribuite a cura degli operatori della Protezione Civile, a partire dalle fasce più deboli e più esposte. Possono essere riutilizzate, in quanto lavabili.”

Infine, il Comune di Serre ha deliberato l’acquisto di 4.000 mascherine, le stesse in dotazione presso i comuni di Postiglione e di Sicignano degli Alburni, acquistate presso lo stesso fornitore. Appena consegnate la Croce Rossa inizierà a distribuirle, secondo le modalità, che saranno comunicate.

L’invito che arriva dal palazzo di città è, comunque, sempre quello di restare tutti in casa, limitando le uscite alle sole necessità e, possibilmente, ad un solo componente per nucleo familiare.