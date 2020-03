A Eboli petizione per bloccare i pazienti Covid di Sala Consilina

Una petizione on line per chiedere che Eboli non ospiti pazienti affetti da Coronavirus e in particolare gli anziani ospiti della casa di riposo Juventus. La decisione era arrivata nei giorni scorsi. All’interno della struttura di Sala Consilina ci sono ben 37 persone positive tra degenti e personale.

Per una migliore assistenza si era deciso di trasferirli nella clinica di Campolongo che aveva dato la propria disponibilità. Da Eboli, però, qualcuno non è d’accordo e ha deciso di avviare una raccolta firme. Ciò ha provocato rabbia e indignazione nel comprensorio valdianese.

“Non trattateci come appestati, non lo abbiamo voluto noi”, dicono da Sala Consilina, mentre da Eboli c’è chi parla di barricate.