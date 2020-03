Vallo, tamponi su personale. Esami anche su vigile di Agropoli

Nessuna rivoluzione all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dopo il caso di coronavirus che ha visto contagiata una infermiera. Dopo un incontro tenutosi nel pomeriggio sono stati disposti i tamponi su tutto il personale del presidio entrato in contatto con la donna contagiata. I test verranno eseguiti a più scaglioni. Al momento nessuno in ospedale presenta sintomi sospetti e la stessa infermiera ha un quadro clinico buono. Per un medico che presentava febbre sembrano escluse complicazioni. È stato comunque sottoposto a tampone.

Il personale in servizio, quindi, continuerà a lavorare con adeguati sistemi di protezione che permetteranno di evitare trasmissioni del virus.

Ad Agropoli, invece, si vivono ore d’ansia. Un vigile urbano che presenta sintomi influenzali è stato sottoposto a tampone. L’esame è stato inviato ai laboratori dell’ospedale di Eboli. Si attende l’esito. Qualora dovesse risultare positivo verrebbe decimato il corpo dei vigili urbani agropolesi che sarebbe costretto alla quarantena.