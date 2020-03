Torre Orsaia: anche l’associazione Carmine Speranza a sostegno degli ospedali

TORRE ORSAIA. Un’iniziativa di solidarietà dall’organizzazione di volontariato Carmine Speranza. Insieme ad altre associazioni presenti sul territorio, infatti, la Onlus con sede a Torre Orsaia ha deciso di partecipare attivamente alla raccolta fondi per l’acquisto di uno o più respiratori e materiale sanitario da donare al reparto di rianimazione dell’ospedale di Sapri. Il costo di ogni respiratore è di 17mila euro.

E’ possibile donare per gli ospedali di Sapri e Vallo della Lucania attraverso l’Iban IT40X0815476470000000035228 oppure sul conto bancario IT14084097659000000552670 o sul conto corrente postale 7372416, indicando la causale “contributo per l’acquisto di un respiratore polmonare.

In alternativa è possibile versare in contati il proprio contributo utilizzando la cassetta postale posizionata davanti la sede dell’associazione in piazza Padulo a Torre Orsaia.

“Grazie per tutto quello che intendete fare. In questo drammatico momento – fanno sapere dall’associazione – non servono soltanto la preghiera ma fatti concreti”.