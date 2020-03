BCC Buccino Comuni Cilentani e BCC Capaccio Paestum e Serino Insieme per la solidarietà

In questo momento di particolare difficoltà, in una situazione di emergenza collettiva, dove occorre mantenere fermezza nelle decisioni ma avere al fianco partner che comprendono e si attivano per soluzioni necessarie ed urgenti, le BCC del territorio intendono esercitare appieno la loro parte al fianco di tanti concittadini in difficoltà.

Con questo spirito di servizio alla comunità, sommessamente e senza altisonanti proclami, le Banche di Credito Cooperativo di Buccino Comuni Cilentani e Capaccio Paestum e Serino hanno deliberato di condividere la spesa occorrente per alcune attrezzature sanitarie da assicurare in tempi celeri e certi alle strutture ospedaliere di Agropoli, Eboli, Oliveto Citra, Roccadaspide, Vallo della Lucania e Avellino. Si tratta di un investimento di circa 140.000 euro, rivolto al potenziamento dei reparti di terapia intensiva per contrastare il dilagare del virus COVID-19, che sta segnando marcatamente la sicurezza delle famiglie e causando, anche per mancanza di attrezzature, una pandemia mortale che tocca le coscienze di ognuno di noi.

A definire le priorità rispetto alle attrezzature e macchinari occorrenti, in modo da garantire la migliore efficacia e tempestività nell’acquisto ed installazione, è intervenuta direttamente la Direzione dell’ASL SA.

Le famiglie stanno riscoprendo con intensità rinnovata il valore degli affetti familiari, le amicizie, le peculiarità positive dei sistemi democratici. Le Banche di Credito Cooperativo sono composte da soci e clienti che sono l’espressione concreta di questa umanità.

Nella prossima settimana, in accordo con la dirigenza dell’ASL SA, le due banche procederanno alla concessione del contributo con l’augurio che in pochissimi giorni si possa arrivare alla installazione e messa in funzione di questi indispensabili macchinari.

Un sentito ringraziamento va alla Direzione Generale dell’ASL SA, alle Direzioni dei Presidi Ospedalieri di Agropoli, Eboli, Oliveto Citra, Roccadaspide, Vallo della Lucania e Avellino che rappresentano i nostri punti di forza sul territorio, per la competenza amministrativa e, peraltro, si avvalgono di professionisti che rappresentano eccellenze della comunità scientifica campana.

Con l’augurio che la nostra comunità continui a seguire con forte senso civico le direttive governative, unico rimedio possibile alla diffusione del coronavirus, noi BCC di Buccino Comuni Cilentani e Capaccio Paestum e Serino aggiungiamo un importante tassello strumentale per contrastare questa pandemia.