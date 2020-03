Aquara: domani chiusi gli alimentari

Domani domenica 29 marzo i negozi di generi alimentari di Aquara saranno chiusi. “Il Sindaco ringrazia l’opera di straordinario impegno e responsabilità a cui sono sottoposti i gestori – fanno sapere da palazzo di città – In lavoro costante anche in questi giorni di emergenza sanitaria per garantirci l’approvvigionamento dei beni di prima necessità”.

“Ai bar, ristoranti e a quanti sono stati costretti a restare chiusi, l’Amministrazione Comunale, sta mettendo in campo azioni di sostegno e di possibili indennizzi, nei limiti delle risorse disponibili e delle norme vigenti”, precisano dal Comune.

“L’Amministrazione resta sempre a disposizione per ogni richiesta. In questi giorni difficili per tutti Aquara e la nostra nazione necessitano di una sola cosa: restate tutti a casa!”, conclude la nota.