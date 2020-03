Allarme dal Vallo di Diano: “servono farmaci e tamponi”

“Da rappresentante delle istituzioni del Vallo di Diano e da infetto da coronavirus chiedo a De Luca di fare presto. La nostra situazione è davvero preoccupante. Abbiamo bisogno di tamponi per salvare le persone”. Lo dice per telefono all’ANSA Antonio Addesso, vice sindaco di Auletta, dal proprio letto del reparto Covid – 19 dell’ospedale di Polla. Nel Vallo di Diano sono cinque i comuni posti in quarantena per l’elevato numero di contagi.

“Abbiamo tantissime persone malate in casa con febbre – continua Addesso – e se riusciamo ad assisterle possono salvarsi. Dobbiamo fare presto. Ci servono i mezzi per curarle”.

Antonio Addesso è giunto in ospedale in gravi condizioni dopo aver atteso inutilmente, presso la propria abitazione, per cinque giorni di essere sottoposto a tampone. Il suo stato di salute è migliorato e questa mattina ha voluto lanciare il suo appello.