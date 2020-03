Sessa Cilento: cittadinanza onoraria per i professori Botti, Ascierto e Bianchi

“È con orgoglio e stima che il Sindaco e l’Amministrazione Comunale intendono conferire la Cittadinanza onoraria ai professori Gerardo Botti, Paolo Antonio Ascierto e Attilio Bianchi”. E’ quanto rendono noto dal Comune di Sessa Cilento. Chiara la motivazione: i tre medici impegnati presso l’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli, in questo periodo così difficile per il mondo intero, stanno dando un contributo grandissimo per combattere Covid-19.

La cerimonia si svolgerà a Sessa Cilento non appena sarà cessata l’emergenza.

63 anni, Gerardo Botti è originario proprio di Sessa Cilento e oggi è il Direttore Scientifico dell’istituto napoletano. Ascierto, 55 anni, è medico e ricercatore; nelle ultime settimane è passato alle cronache per aver avviato la sperimentazione del farmaco usato per la cura dell’artrite reumatoide – il tocilizumab – come terapia contro il Coronavirus. Attilio Bianchi, infine, è il Direttore Generale dell’Istituto Pascale.