Pagamento pensioni: nuovi orari alla Bcc Monte Pruno

Proseguono le misure organizzative della Banca Monte Pruno nell’ambito delle azioni di contenimento relative all’emergenza COVID-19.

Da lunedì 30 marzo 2020, tranne diverse disposizioni che verranno debitamente comunicate, le Filiali della Banca riprenderanno la consueta operatività settimanale, in orario 8:30-13:30.

Si ricorda, nuovamente, che la presenza in Banca dovrà essere esclusivamente limitata, come noto, allo svolgimento di operazioni strettamente urgenti ed inderogabili, che, oltretutto, non posso essere svolte da dispositivi automatici come ATM/Sportelli Bancomat oppure da INBANK.

In aggiunta, in seguito agli accordi sindacali di questi ultimi giorni, sempre a tutela del personale dipendente, nonché per assicurare ogni misura di contenimento per evitare la diffusione del virus, l’accesso agli sportelli/uffici sarà garantito solo previo appuntamento da definire telefonicamente con la propria filiale di competenza.

La misura rappresenta un’azione che punta a limitare gli accessi diretti della clientela che dovrà svolgere operazioni di carattere urgente ed inderogabile, al fine di organizzare, pertanto, al meglio ed in sicurezza, la presenza in Banca evitando contatti con altre persone.

Tutti i riferimenti telefonici sono reperibili sul sito http://www.bccmontepruno.it

È operativo, inoltre, il seguente contatto whatsapp (393 9036428) per eventuali richieste/info.

Con l’inizio del mese di aprile, inoltre, al fine di erogare, nel rispetto delle norme di sicurezza, le pensioni che la clientela incassa su rapporti accesi presso la Banca e per rispettare le misure di contingentamento presso gli sportelli e le distanze di sicurezza, è stato definito il seguente calendario per i pagamenti in base alla lettera del cognome del pensionato:

1°aprile 2020 dalla A alla F;

2 aprile 2020 dalla G alla O;

3 aprile 2020 dalla P alla Z.

Ai pensionati, che dovranno prelevare la loro mensilità e non potranno operare attraverso le postazioni ATM/Bancomat non verrà richiesto il preventivo appuntamento con la Filiale.

È INDISPENSABILE RINGRAZIARE TUTTA LA GENTILE CLIENTELA PER LA CORTESE COLLABORAZIONE SCUSANDOCI, FIN D’ORA, PER EVENTUALI DISAGI, MA CON LA CERTEZZA CHE CON L’AIUTO DI TUTTI, AL PIÙ PRESTO, POTREMO RITORNARE ALLA NORMALITA’.