Nuovo caso di coronavirus in Cilento, registrato a Casal Velino

C’è un nuovo caso di coronavirus nel Cilento. E’ stato registrato su un cittadino di Casal Velino, residente al Bivio di Acquavella. L’uomo, in seguito al presentarsi di sintomi sospetti, è stato sottoposto a tampone nella giornata di ieri. Oggi l’esito dell’esame. Il paziente contagiato è al momento in isolamento presso la sua abitazione, non si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Il sindaco di Casal Velino, Silvia Pisapia, nelle prossime ore potrebbe richiedere ulteriori tamponi e firmare altri provvedimenti di quarantena con le persone entrate in contatto con lui.

Al momento, oltre a quest’ultimo caso, si segnalano 10 persone affette da coronavirus ad Agropoli (che si sommano ad un decesso e una guarigione), 2 casi a Vallo della Lucania e Sessa Cilento, 1 a Serramezzana. Guarita la “paziente 1” di Montano Antilia.

Oggi in Provincia di Salerno sono stati segnalati nuovi 39 casi di positività.