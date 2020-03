Coronavirus: le iniziative solidali delle attività di Cilento e Diano

Da Vallo della Lucania ed Auletta arrivano le ultime due iniziative solidali in favore della popolazione, vista l’attuale emergenza Covid-19.

Un aiuto concreto, promosso da due attività locali, per testimoniare la loro vicinanza alle tante famiglie in questo periodo di difficoltà. A Vallo la pasticceria “Madonna” ha messo a disposizione uova, farina, zucchero, lievito e biscotti; ad Auletta, invece, uno dei paesi indicati come zona rossa ad alto rischio contagi nella Provincia di Salerno, il panificio “Saporito” regala il pane alle famiglie che ne dovessero avere bisogno.