Vibonati: l’assessore Luigi Giudice rinuncia all’indennità. Fondi per l’ospedale

VIBONATI. Nessun compenso come assessore. L’indennità spettante verrà devoluta per l‘ospedale di Sapri. E’ la decisione di Luigi Giudice, amministratore del Comune di Vibonati con deleghe ad ambiente, demanio e manutenzione. Giudice rinuncerà a 253 euro mensili per le prossime 14 mensilità, ovvero da aprile 2020 a maggio 2021.

I soldi risparmiati verranno destinati alla Raccolta fondi per destinare nuovi ventilatori polmonari ed attrezzature per la terapia intensiva all’ospedale dell’Immacolata di Sapri.

A tale scopo è da alcuni giorni aperto un conto proprio per raccogliere le libere donazioni di cittadini ed enti.