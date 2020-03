Stio Cilento: costituito il Gruppo locale della Protezione Civile

A Stio Cilento si è costituito il Gruppo locale della Protezione Civile aderente alla sede della Protezione Civile di Laurino che fa parte del Gruppo Lucano con sede a Viggiano (Pz); il Gruppo per ora, essendo appena nato avrà come referenti il sig. Antonio Laurito e il sig. Giancarlo Santangelo.

“In seguito al manifestarsi della grave situazione sanitaria in corso in queste ultime settimane, abbiamo sentito il dovere di dare un aiuto alla nostra comunità e abbiamo pensato di iscriverci alla protezione civile nazionale – scrivono i referenti – Pertanto ci siamo adoperati a cercare il gruppo della protezione civile più vicino a cui far riferimento e da cui farci seguire nei primi passi, consapevoli della nostra poca preparazione sul da farsi, ma forti di uno spirito di volontariato che ci spinge a dare una mano, soprattutto in questo periodo dove ognuno deve fare la sua parte. “

Continuano: “Proprio per la particolare situazione abbiamo scelto di affiancarci a chi ha più esperienza di noi e potrà consigliarci e guidarci in questa piccola missione. Ringraziamo il sig. Salvatore Nicoletti, Presidente della sede di Laurino, che ci ha accolti nel suo gruppo e si è adoperato celermente per l’iscrizione alla Protezione Civile del nostro gruppo. Il gruppo sarà a disposizione del Comune di Stio per ogni esigenza dovesse verificarsi e provvederà a concertarsi con esso e con il Comandante Trifirò sulle iniziative proprie che vorrà intraprendere. ”

Le persone interessate a dare il loro contributo in termini di impegno, possono contattare i referenti del gruppo per procedere alla eventuale iscrizione alla Protezione Civile Nazionale.