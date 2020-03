A Vallo la campagna “Amico Geniale” per adottare un randagio

Il Comune di Vallo della Lucania dà la possibilità di adottare uno o più cani. E’ partita la campagna “L’amico geniale” che consentirà a chiunque voglia di adottare un cane che si trova in canile. “Adottare un cane abbandonato è un gesto di grande sensibilità. L’adozione di un cane deve essere un atto responsabile”, fanno sapere da palazzo di città.

Sul web sono state pubblicate le foto dei cani ospiti in canile per i quali sarà possibile procedere all’adozione per il tramite della direzione del canile, la società Coop. Resilienza.

“Sappiamo che quasi tutti sono orientati sull’adozione di un cucciolo, ma ti invitiamo a prendere in considerazione anche l’adozione di un cane adulto. E’ una buona idea soprattutto se sei inesperto – sottolineano dal Comune – Davanti all’educazione di un cucciolo potresti trovarti spiazzato, mentre un cane adulto ha già un carattere e delle caratteristiche in parte già formate, e ti sarà più facile capire se è l’amico che fa per te”.

Consulta il repertorio fotografico degli esemplari in adozione da qui

mail: resilienza.soc.coop@gmail.com

cell: 380 6568600